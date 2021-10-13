Edirne'de vatandaşlar festivale kabak tatlısı ikramıyla davet edildi - Son Dakika

Edirne'de bu yıl ilki düzenlenecek Karaağaç Kabak Festivali'ne vatandaşlar kabak tatlısı ikram edilerek davet edildi.

Festivali duyurmak amacıyla Saraçlar Caddesi'ndeki Pehlivanlar Heykeli önü kabaklarla süslendi.

Bu alanda Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Roman Müzik Grubu mini konser verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festival hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Ardından vatandaşlara cevizli kabak tatlısı ikram edildi.

"Kabak tadı veriyoruz" yemek yarışması düzenlenecek

Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin kültür, doğa, tarih ve inanç turizminin başkenti olduğunu söyledi.

Agro turizmin de kentte yapılan etkinliklerle ön plana çıktığını belirten Soytürk, "Karaağaç bölgemiz verimli topraklarıyla ünlüdür. Edirne'de Karaağaç'a iki tarihi köprüyü geçerek ulaşıyorsunuz. Haziran ayında bu bölgede bir lavanta festivali gerçekleştirdik. Şimdi ise özellikle aşçılarımız ve şeflerimizin beğenerek kullandığı Karaağaç kabağının festivalini yapacağız. Edirne Valiliği himayelerinde 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğimiz festivalimize yerli yabancı ziyaretçileri bekliyoruz" diye konuştu.

Soytürk, festivalin yapılacağı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Karaağaç Bahçesi'nde iki gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Etkinlikler kapsamında kurgusal fotoğraf atölyesi, tiyatro ve konserlerin yanı sıra halk oyunları gösterilerinin yapacağını dile getiren Soytürk, şöyle devam etti:

"Kabak tadı veriyoruz' adlı, kadınlarımıza özel yarışma yapacağız dört kategoride. Şehrimizin önemli şefleri ve İstanbul'dan gelecek şeflerle beraber kabak oyma sanatı etkinliği düzenlenecek. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerimize salgın kurallarına uyarak 2 gün boyunca hem Karaağaç kabağımızın tadını tattıracağız hem de şehrimizi gezdirmiş olacağız."

Yetiştirdiği en büyük bal kabağını her yıl dükkanında sergileyen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da 10 yıldır devam ettirdiği kabak geleneğinin ilgi gördüğünü söyledi.

En büyük kabağın tatlısını yaptığını ve tava ciğerciye gelen müşterilerine ikram ettiğini dile getiren Dinar, "Bu festival bizim için çok güzel bir sürpriz oldu bu. Festival Edirneli esnaflara da katkıda bulunacak." dedi.