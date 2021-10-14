Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi