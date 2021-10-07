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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

07.10.2021 16:31
Edirne'den kısa kısa

Türkiye-Bulgaristan Dostluk Konserleri projesi kapsamında Balkan Senfoni Orkestrası, Bulgaristan'ın Filibe kentinde dostluk konseri verdi.

Türkiye- Bulgaristan Dostluk Konserleri projesi kapsamında Balkan Senfoni Orkestrası, Bulgaristan'ın Filibe kentinde dostluk konseri verdi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Filibe Başkonsolosluğunca düzenlenen konserde Balkan Senfoni Orkestrası, Prof. Asen Diamendiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi ve Dobrin Petkov Ulusal Müzik ve Dans Sanatı Okulu'nun öğrencileri ile Roma Stadyumu'nda sahne aldı.

Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde sahne alan orkestra, Bulgaristan'ın tanınmış keman sanatçılarından Prof. Mincho Dimitrov'un solistliğinde Cherkin'in 'Sevdana' isimli eserini seslendirdi. Konserde iki ülkeden de eserler seslendirildi.

Konserin ardından, Bulgaristan Kültür Bakanı Prof. Velislav Minekov ve Filibe Başkonsolosu Korhan Güngerü, Filibe Bölge Vali Yardımcıları ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Türkyılmaz orkestraya çiçek verdi.

Edirne İl Genel Meclis toplantısı

Edirne İl Genel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığındaki toplantıda komisyon üyeleri hazırladıkları raporları okudu.

İl Genel Meclis Üyesi, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyon Başkanı İsmail Aliş, Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığı ile yapılan projeleri anlattı.

Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile çeşitli projelerin yapıldığını ve planlanan projelerin de hayata geçirilmesi için çalışmaların olduğunu aktaran Aliş, "Planlanan projeler kapsamında, özellikle mülteci hareketliliği için yabancı dil önemli olup devam eden projeler ile kurum personelinin İngilizce eğitimi almaları sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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