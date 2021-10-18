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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

18.10.2021 12:59
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin iş birliğinde "Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" başlıklı panel düzenlendi.

Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin iş birliğinde "Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri: Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" başlıklı panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen panelde Türk dil, kültür ve medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip üç mümtaz şahsiyetin hayatı, çok yönlü kişiliği ve eserleri ile ele alındı.

Panelin açılış ve selamlama konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, güzel ahlak sahibi olmanın bir öğreti bir gönül ve sabır işi olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de birer açılış konuşması yaptı.

Panelde açılış konuşmalarının ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, " Fütüvvetnamelerdeki Kıssaların Diliyle Ahilik ", Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, "Yunus Emre'nin Hayatı ve Tesirleri" başlıklı sunum yaptı. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Maden ise "Hikmet Kapısı Hacı Bektaş Veli'nin Hayatı, Eserleri ve Fikirleri" başlıklı birer konuşma gerçekleştirdi.

MHP heyeti dolu vuran köyleri ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki heyet, İpsala ilçesinde dolunun zarar verdiği köyleri ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP heyeti Sarıcaali, Sultan ve Balabancık köylerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tercan, bölgede yaklaşık 13 bin dönüm çeltik arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Doludan zarar gören köylerin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin, Köylümüzün derdi bizim derdimiz. Sıkıntısı bizim sıkıntımız. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde: Sıkıntıları, dertleri, istekleri geniş kapsamlı analiz raporu yazarak ilgililere ileteceğimizi ifade ettik. MHP olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yapmaya gayret edeceğiz. Hayırlı sonuca varmak için mücadele edeceğiz."

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Tüzün Kuzey Makedonya'da bilimsel etkinlere katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Kuzey Makedonya Üsküp Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "GIRIH 2021" başlıklı bilimsel sempozyum ve "Sanat Kolonisi"ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sanat Kolonisi etkinliğinin ilk gününde Karadağ, Bulgaristan, Türkiye, Makedonya ve Sırbistan'dan gelen 10 sanatçı, 3 gün boyunca eserler üretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Melihat Tüzün, GIRIH 2021'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Başarılı bir organizasyon düzenlendiğini aktaran Tüzün, "Sempozyum boyunca sanatçılar ve etkinlikle birebir ilgilenen Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Bektovic ve Yeni Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehim Huskovic başta olmak üzere organizasyon ve çeviride çok önemli desteği olan Arş. Gör. Nazlı Can'a misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Hacı Bektaş Veli, Trakya Bölgesi, Üniversiteler, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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