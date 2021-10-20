AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Meriç ve Edirne'deki muhtarlarla bir araya geldi.

Meriç ilçesinde muhtarlarla kahvaltıda buluşan İba, köy ve mahallelerde yapılan çalışmalar ile hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Muhtarlarla planlanan projeleri gözden geçirdiklerini belirten İba, "Güzel sözler aldık, kıymetli fikirler işittik. Yapılan çalışmalar ve istekler konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Bu önemli günde muhtarlarımızın memleketimiz için önemine bir kez daha değindik." dedi.

İba, daha sonra Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Kurucu Başkanı İrfan Tasmalı'yı Muhtarlar Konağı'nda ziyaret etti.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren ve muhtarların sorunlarını dinleyen İba, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaytancıoğlu, Süloğlu Barajı'nın sulamaya kazandırılması gerektiğini belirtti

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Süloğlu Barajı'nın sulamaya kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Süloğlu Barajı'na gerekli yatırımların yapılmasıyla 50 bin dekar alanı sulayabileceğini belirtti.

Sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanmasını gerektiğini aktaran Gaytancıoğlu, "Küresel ısınma ve artan çevresel etkilerle birlikte su her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Süloğlu Barajı'nda sulama kanal ve kanaletlerinin acil olarak tamamlanmasını, toprağın suyla buluşması istiyoruz. Böylelikle çiftçimiz daha çok üretecek." ifadelerini kullandı.

Edirne'de eylül ayında 800 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de eylül ayında 147 bin 143 konut satışı gerçekleşti.

Edirne, 800 konut satışı ile eylül ayında Türkiye'deki toplam konut satışının yüzde 0,5'ini gerçekleştirerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 35'inci sırada yer aldı.

800 konutun 340'ı ilk satış, 460'ı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.