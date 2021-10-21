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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

21.10.2021 09:48
Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, sınır hattındaki karakolları ziyaret etti.

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, sınır hattındaki karakolları ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakçı, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Cenk Alkan ile Meriç ilçesindeki sınır karakollarını gezdi.

Karakol komutanlarından bilgi alan Kaymakçı, vatani görevini yapan Mehmetçik ile bir araya geldi.

Askerlerle çay içip sohbet eden Kaymakçı, gözetleme kulesine çıkarak sınır hattında incelemelerde bulundu.

Kaymakçı köyleri ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kadıdondurma ile Yenicegörüce köylerini ziyaret eden Kaymakçı, muhtarlardan köyler hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle sohbet edip taleplerini not alan Kaymakçı, çeltik hasat sezonu olması dolayısıyla vatandaşlara hayırlı bir sezon diledi.

Yenicegörüce köyünde yetişen 'kara kavunun' coğrafi işaret aldığını belirten Kaymakçı, kavunun tanıtılarak ülke piyasasında yerini alması için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Kaymakçı, köydeki öğrencilerle de sohbet etti.

Hisarcıklıoğlu, Keşanlı kadınların üretim yaptığı kooperatiflerin stantlarını gezdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya'daki YÖREX Fuarı'nda, Keşanlı kadınların üretim yaptığı kooperatiflerin stantlarını ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kadınlar ürünleri hakkında Hisarcıklıoğlu'na bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu'na yöresel ürünler hediye edildi.

Mehmetçik, Yüzbaşı, Piyade, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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