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Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini "Bir Düş Gibi" oyunuyla aralayacak - Son Dakika

Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini "Bir Düş Gibi" oyunuyla aralayacak

09.10.2021 09:51

Edirne Devlet Tiyatrosu, yeni tiyatro sezonu açılışını 14 Ekim'de "Bir Düş Gibi" isimli oyunla yapacak.

Edirne Devlet Tiyatrosu, yeni tiyatro sezonu açılışını 14 Ekim'de "Bir Düş Gibi" isimli oyunla yapacak.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Edirne Devlet Tiyatrosunun 1 Kasım 2019'daki ilk oyunuyla sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Açılışın ardından Devlet Tiyatrolarının çeşitli oyunlarının kentte sahnelendiğini belirten Soytürk, "Bir iki dakikada biletler tükeniyordu sanat cepte uygulamasıyla ve gişemizde. Akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine girdik ve oyunlarımıza ara vermek durumunda kaldık. Normalleşmeyle birlikte ocak ayından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özel tiyatrolara, tiyatro sanatçılarına vermiş olduğu destekle yaz döneminde de yoğun bir özel tiyatro gösterimi yapıldı." dedi.

Soytürk, tiyatronun bulunduğu Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nın mimarisiyle çok özel bir eser olduğunu, tiyatroseverlerin burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Edirneli tiyatroseverlerin yeni sezonda da oyunlara ilgi gösterdiğini dile getiren Soytürk, şöyle konuştu:

"Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun hayatını konu alan İzmir Devlet Tiyatrosunun 'Bir Düş Gibi' isimli oyunuyla 14 Ekim'de 'perde' diyoruz. Normalleşme adımlarıyla birlikte pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle seyirci alabileceğiz. Bir iki dakikada biletler tükeniyor. Edirneliler gişe ve sanat cepte uygulamasından yaptığımız bilet satışlarına çok yoğun ilgi gösteriyor. Tüm tiyatroseverleri oyunumuza bekliyoruz."

Sonku'nun hayatı anlatılacak

Gökhan Eraslan'ın yazdığı, Ebru Nil Aydın'ın yönettiği tek perdelik oyun, İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncularınca sahneye konulacak.

Cahide Sonku'yu Güldeniz Türküstün Eltepe, Muhsin Ertuğrul'u Murat Çidamlı, Cahit Irgat'ı Hakan Özgömeç, Talat Artemel'i Fatih Özyiğit, İhsan Doruk'u Ömer Polat'ın canlandıracağı oyunda, Türk tiyatro ve sinemasının önemli kadın oyuncu ve yönetmenlerinden Sonku'nun hayatından kesitler sunulacak.

Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini Bir Düş Gibi oyunuyla aralayacak
Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini Bir Düş Gibi oyunuyla aralayacak
Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini Bir Düş Gibi oyunuyla aralayacak
Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini Bir Düş Gibi oyunuyla aralayacak

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Edirne, Rüya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini 'Bir Düş Gibi' oyunuyla aralayacak - Son Dakika


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