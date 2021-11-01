Edirne İl Genel Meclisi bütçe görüşmelerine başladı - Son Dakika

Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmelerine başlandı.

Meclis, Mehmet Geçmiş başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin başladığı toplantıda gelecek yıl tahmini bütçenin 91 milyon lira olduğu açıklandı.

Geçmiş, yaptığı konuşmada kasım ayında bütçe görüşmelerinin yapılacağını söyleyerek bu görüşmelerin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını temenni etti.

Yatırım programı ve bütçenin gelmesine rağmen performans programının Meclis'e gelmediğini ifade eden Geçmiş, "Buradan yetkilileri tekrar uyarıyorum lütfen en kısa zamanda performans programını hazırlayıp sunsunlar. Meclisimiz de doğru düzgün çalışmalarını yaparak bütçe maratonunda sağlıklı bir şekilde yatırımları yapma imkanına sahip olsun." dedi.

Geçmiş, bütçe çalışmaları kapsamında Meclis üyelerinin de yoğun çalışma yaparak yeni kaynaklar bulacağına inandığını sözlerine ekledi.