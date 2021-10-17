Edirne Karaağaç Festivali'ne son günde de katılımcı sayısı fazla oldu - Son Dakika

Edirne Karaağaç Festivali kapsamında katılımcılara ücretsiz ikram edilen kabaklı deva-i misk helvası ilgi gördü.

Edirne Valiliğince meşhur kabağın daha geniş kitlelere tanıtımı amacıyla düzenlenen festival son gününde renkli etkinliklere sahne oldu.

Karaağaç'taki davet bahçesinde konserler, halk oyunları gösterileri, kabak temalı kurgusal fotoğraf atölyeleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu aşçılarınca icra edilen kabak oyma sanatı ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken etkinlik oldu.

Farklı boylardaki kabaklara çeşitli şekiller veren aşçılara fotoğrafçılar da yoğun ilgi gösterdi.

Kabağıyla ünlü Sakarya'da da Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Türkiye'nin ilk ve tek tescilli tatlılık kabak çeşidi olan "Arıcan-97" ve yeni tescil edilmiş olan "Ballıkız" tatlılık kabak çeşidini tanıttı.

Enstitü tarafından yeni üretimine başlanacak "Çıtır Kabak Tatlısı"nın tanıtımı ve tadım sunumu da yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, festivale katkılarından dolayı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz'a kabak dilimi tarzında yaptırılan plaketlerden takdim etti.

Saray tatlısına yoğun ilgi

Festivalde Edirne Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneğince ücretsiz deva-i misk ikramı yapıldı.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı tatlarından 41 baharatla hazırlanan devai misk helvasına kabak katarak ziyaretçilerin beğenisine sundu. Soytürk, Dernek Başkanı Bahri Dinar tarafından dağıtılan tatlıya ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

İl Müdürü Soytürk festivale çiftçi tulumu giyerek ile katıldı

Festivale giydiği çiftçi tulumu ile katılan İl Müdürü Soytürk, AA muhabirine, etkinliğin beklenenin çok üzerinde ziyaretçi ağırladığını ifade etti.

Soytürk, "Yaklaşık 15 bin kişi dün ve bugün bizimle birlikteydiler. Şehrimize gelen Bulgar vatandaşlar da vardı. Onlar da tur otobüsleriyle buraya geldiler, bizimleydiler." dedi.

Soytürk, kentin festivallere ilgili olduğunu bu nedenle Edirne Valisi Ekrem Canalp'in gelecek aylar için kahve ve çikolata festivali düzenleneceği müjdesini verdiğini belirtti.