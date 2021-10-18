Edirne Valisi Canalp, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp mesajında, muhtarlık müessesesinin, kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarların, milletin kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileri olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Devletimizin hemşerilerimize ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız ile birlikte Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu'nu kurarak onların tek çatı altında toplanmaları ve çalışmalarını daha sağlıklı, verimli gerçekleştirmeleri için bir binamızı kendilerine tahsis ettik. Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu tarafından kullanılmak maksadıyla geçen ay teslim ettiğimiz binamızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Bu güzel şehirde, köy ve mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit ederek, hizmet sunma hususunda emeğini esirgemeyen, bizlere köylerin ve mahallelerin gelişimi ve değişimi noktasında çözüm ortaklığı yapan 253 köy ve 95 mahalle muhtarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Muhtarların günlerinin kutlu olmasını dileyen Canalp, "Bu vesileyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı ilimiz genelindeki görev yapan tüm muhtarlarımız ile diyalog ve iş birliği içinde yürüteceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşın derdiyle dertlenen, halkın tercihiyle, seçimiyle iş başına gelmiş tüm muhtarlarımızın kendilerine ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.