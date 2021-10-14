Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi. - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule'de Kapitan Adreova ve Yeşil Sınır Bölge yetkilisi Marin İvanov başkanlığındaki Bulgaristan heyeti ile toplantı yaptı. Bulgaristan sınırlarından sorumlu üst düzey yetkililerinden oluşan heyet ile yapılan toplantıda sınır kapılarından TIR geçişleri, düzensiz göçmen olayları, gümrük ve yolcu işlemleri konuları ele alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı VIP salonunda yapılan toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yanı sıra Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdari Amiri Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü, Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya Bulgaristan tarafından ise Kapitan Adreova ve Yeşil Sınır Bölge yetkilisi Marin İvanov, Kapitan Andreovo Sınır Polis Müdürü Emil Gochev, Lesovo Gümrük ve Gar gümrük Bölge Müdür Yardımcısı Stefan Marasev ile Kapitan Anreovo Gümrük Müdürü, Gospodin Gospodinov katıldı.