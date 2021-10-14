Üye Girişi
Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi. - Son Dakika

Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi.

14.10.2021 17:03
Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule'de Kapitan Adreova ve Yeşil Sınır Bölge yetkilisi Marin İvanov başkanlığındaki Bulgaristan heyeti ile toplantı yaptı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kapıkule'de Kapitan Adreova ve Yeşil Sınır Bölge yetkilisi Marin İvanov başkanlığındaki Bulgaristan heyeti ile toplantı yaptı. Bulgaristan sınırlarından sorumlu üst düzey yetkililerinden oluşan heyet ile yapılan toplantıda sınır kapılarından TIR geçişleri, düzensiz göçmen olayları, gümrük ve yolcu işlemleri konuları ele alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı VIP salonunda yapılan toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yanı sıra Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdari Amiri Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü, Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya Bulgaristan tarafından ise Kapitan Adreova ve Yeşil Sınır Bölge yetkilisi Marin İvanov, Kapitan Andreovo Sınır Polis Müdürü Emil Gochev, Lesovo Gümrük ve Gar gümrük Bölge Müdür Yardımcısı Stefan Marasev ile Kapitan Anreovo Gümrük Müdürü, Gospodin Gospodinov katıldı.

Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi.
Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi.
Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi.
Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi.
Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi.

Ekrem Canalp, Bulgaristan, Edirne, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi. - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz 17:34 Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF 17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada 17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada
Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu 16:47 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti 15:46 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF
17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
16:46 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk         
17:36
Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar         
17:32
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum         
17:11
Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare         
17:09
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi         
16:36
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 17:44:41. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Canalp, Bulgaristan heyeti ile Kapıkule'de bir araya geldi. - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement