Edirne Valisi Canalp Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle akülü araç sürdü - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle akülü araç kullandı.

Canalp, parkta sağlık, güvenlik güçleri, AFAD ve itfaiye görevlilerinden eğitim alan öğrencileri dersliklerinde ziyaret ettikten sonra eğitim pistine geçerek akülü araç sürdü. Öğrencilerin de eşlik ettiği Canalp'e, parkta verilen teorik ve pratik eğitimlerle ilgili sunum yapıldı.

" Türkiye'ye örnek bir eğitim veriliyor"

Canalp, burada yaptığı konuşmada, merkezde kapasitesi, içerisinde yer alan birimlerin fazlalığı ve çalışma yönergesiyle Türkiye'de örnek gösterilebilecek nitelikte trafik eğitimi verildiğini söyledi.

Çocukların sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve yangın güvenliği eğitimleri de aldığını belirten Canalp, parkın açılmasından bu yana 5 bin 700 öğrencinin eğitimlere katıldığını kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da çocukların yaşam boyu hayatında devam ettireceği kavramları trafik eğitim parkında öğrendiğini ifade etti.

Edirne'deki merkezin tüm Türkiye'ye örnek işler otaya konulduğunu dile getiren Gürkan, "Bu ülkenin çocukları için ne yapsak azdır. Tüm kurumlar koordineli şekilde çocuklarımıza burada eğitim veriyor." dedi.

Vali Canalp ve beraberindekiler toplantının ardından çocuklarla itfaiye eğitim alanını inceledi. İtfaiye eri, çocuklara yangın söndürme tüpünün kullanımını anlattı. Eğitimde temsili bir yangın da yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.