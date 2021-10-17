Vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'de düştü Tekirdağ'da yükseldi - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'de düştü, Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim 'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 171,18 iken söz konusu tarihlerde 162,59'a düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösterdi. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları bu hafta düşüş olarak kayıtlara geçti.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 2. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar düştü.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta Kırklareli'nde 200,70 iken son verilerde 188,26 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 141,06 olan vaka sayısı 156,42'ye yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli ve Edirne ilk 10 kent arasında yer alıyor.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

7-13 Ağustos 14-20 Ağustos 21- 27 Ağustos 4-10 Eylül 11-17 Eylül 18-24 Eylül 25 Eylül - 1 Ekim 2 - 8 Ekim Edirne 74,06 66,46 65,97 61,56 82,40 97,64 171,18 162,59 Kırklareli 56,12 53,91 51,70 57,50 82,10 98,69 200,70 188,26 Tekirdağ 84,82 80,85 85,75 114,70 142,54 140,14 141,06 156,42

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