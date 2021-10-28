Edirne'ye İl Halk Kütüphanesi yapılacak - Son Dakika

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye İl Halk Kütüphanesi yapılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ettiğini belirtti.

Edirne'ye kütüphane müjdesinin olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Dün ziyaret ettiğimiz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Edirne'mizin yeni bir İl Halk Kütüphanesi ihtiyacını iletmiştik. Bugün Sayın Bakanımızdan Edirne'mize İl Halk Kütüphanesi yapımı talimatını verdiği müjdesi geldi. Hayırlı olsun."