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EDİS FAN TOKEN ÖN SATIŞA ÇIKIYOR - Son Dakika

EDİS FAN TOKEN ÖN SATIŞA ÇIKIYOR

13.10.2021 14:59

Ünlü yıldız Edis ile kripto para borsası Icrypex'in hayata geçirdiği Edis Fan Token ön satışa çıkıyor.

Ünlü yıldız Edis ile kripto para borsası Icrypex'in hayata geçirdiği Edis Fan Token ön satışa çıkıyor. Tanıtım toplantısında konuşan Edis, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk kişilerden olmayı çok istedim. Hayatım boyunca hobilerimle maddi ve manevi bağlantı kurup yaşamayı seçmiş biriyim. Kripto para piyasası da öyle çok takip ediyorum' dedi.

Icrypex tarafından piyasaya sürülecek olan ve NFT ile desteklenen Edis Fan Token, Edis'in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkanı tanıyor. İstanbul Unıq'te yapılan projenin tanıtımına Icrypex CEO'su Gökalp İçer ve Edis'in yanı sıra sektörden de çok sayıda kişi katıldı. 18 Ekim'de ön satışa çıkacak Edis Fan Token, 0,90 lira üzerinden sanatçının hayranları ve kripto para yatırımcılarına sunulacak ve 21 Ekim'de halka arz edilecek.

'ŞARKI SÖZLERİNDEN, ATTIĞI BİR TWEETTEN NFT YAPACAĞIZ'

Tanıtım toplantısında konuşan Icrypex CEO'su Gökalp İçer, 'Edis'in NFT'lerini yapacağız. İçerisinde şarkı sözleri, yazıp yayınlamadığı şarkı sözlerinden pasajlar olacak. Attığı bir tweeti, konserdeki bir anı NFT'leştireceğiz. Edis Türk star, yıldız birçok single'ı var. Belki İngilizce bir albüm gelecek, dijital bir platformda belgeseli yayınlandı hepsini dijital ortama çekebiliyoruz' diye konuştu.

8 MİLYON TANE 0,90 KURUŞTAN SATIŞA ÇIKIYOR

İçer, 'NFT yeni hayatımıza girmiş gibi gözüküyor ama dijital sanatlar var. Geçmişini 1960'lara kadar uzatabilirsiniz. Yüksek fiyatlardan da el değiştiriyor. NFT sadece teyit mekanizmasını yapıyor. ICRYPEX NFT diye bir Pazar zaten çıkarıyoruz, Edis ile de bunu taçlandırmak istedik. Edis, NFT'lerinin alınması için Edis Fan Token yarattık. Ön satış 18 ile 20 Ekim arasında olacak. 8 milyon tane 0,90 kuruştan yüzde 10 iskontolu alınabilecek. 20 Ekim gece 22.00'da ön satış bitiyor. 21 Ekim 00.00'da ise arz başlıyor, halka arz sürecinde Edis Fan Token 1 liradan satışa sunulacak. Marketin dengesi için ön satıştan aldığınızı 3 hafta satamıyorsunuz. Diğerini istediğiniz zaman, istediğiniz gibi satabilirsiniz. Yeni bir Fan Token projemiz yok, spor camiası için Altay Token'i yaptık. Edis Fan Token'i ise sanat camiası için yaptık. Başka NFT'ler olacak ama Edis ile ritmimiz baya tutuyor dolayısıyla projeyi baya heveslenerek yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.

EDİS: ÇOK HEYECANLIYIM

Edis, 'Son derece heyecanlıyım. Bu kadar yenilikçi bir projede öncü biri olmak beni çok heyecanlandırıyor. Hayatım boyunca hobilerimle maddi ve manevi bağlantı kurup yaşamayı seçmiş biriyim. Teknoloji de bunlardan bir tanesiydi. Kripto para piyasası da öyle çok takip ediyorum. Dijital eserler, sanat eserlerinin bu noktaya gelmesi beni çok heyecanlandırıyordu. Güzel bir yolculuğa çıktığımızı düşünüyorum. İyi ki böyle bir fikre sahip olduk. Kariyerimle alakalı hem hayal edebildiğim hem de hayal edemediğim bir nokta' dedi.

'TÜRKİYE'DE BU TEKNOLOJİYİ KULLANAN İLK KİŞİLERDEN OLMAYI ÇOK İSTEDİM'

Hayatını gerçekçi yaşamaya çalıştığını söyleyen Edis, 'Sevenlerimle, hayranlarımla böyle bir platform içinde bağ kurmak benim için çok önemli olacak. Çünkü o bağa çok önem veren bir sanatçıyım Daha fazla hikaye paylaşmak onlara her seferinde daha fazla kendimden bir parça vermeye çalışıyorum. Onların gözünde hayatımı daha gerçekliğiyle yaşamaya çalışıyorum. NFT aslında tam da böyle bir teknoloji. Gerçekçi, değiştirilemiyor, bölünemiyor. Sanatçının hayatı boyunca aynı eserden telif de alabildiği, bağının hiç kopmadığı bir durum var. Artist ve NFT açısından bence yeni dünyanın en önemli özelliği. Sanata değer veren bir olduğum için Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan ilk kişilerden olmayı çok istedim o nedenle son derece memnunum' ifadelerini kullandı.

EDİS NFT'LERİ EDİS FAN TOKEN İLE SATIN ALINABİLECEK

ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer yaptığı açıklamada, 'ICRYPEX NFT Bazaar'da başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisinin eserlerini NFT olarak satışa sunacağız. Edis ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği etrafında ilerleyen günlerde Edis NFT'lerini duyuracağız. Edis NFT'leri yine bugün duyurduğumuz Edis Fan Token ile satın alınabilecek. NFT dünyası sanat, spor ve eğlence alanlarında son yıllarda önemli eserlerin ve yeni bir sanat alanının oluşmasına imkan sağladı. Bu kapsamda yeni NFT platformumuz ICRYPEX NFT Bazaar'ın, sektörde başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisi için kapsamlı bir alan olacağına inanıyoruz' dedi.

EDİS TURNEYE ÇIKIYOR, 9 ŞEHIRDE SAHNE ALACAK

ICRYPEX, Edis'in 21 Ekim- 30 Kasım tarihlerinde 9 şehirde düzenlenecek konser turnesine sponsorluk desteği de sunacak. Edis, 21 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Tiyatro'sundaki konseri ile turneye start verecek. Ardından sırasıyla 31 Ekim'de Bursa Kültürpark'ta, 6 Kasım'da Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde, 7 Kasım'da Ankara Congresium'da, 13 Kasım'da Gaziantep Gaün Mavera KSM'de, 14 Kasım'da 2021 Diyarbakır Kongre Merkezi'nde, 18 Kasım'da İzmir Arena'da ve 19 Kasım'da Denizli Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde performans sergileyecek. Turnenin finalini ise 20 Kasım tarihinde Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezi'ndeki konserle yapacak. Konserin biletleri Biletix'ten temin edilebiliyor.

EDİS FAN TOKEN ÖN SATIŞA ÇIKIYOR
EDİS FAN TOKEN ÖN SATIŞA ÇIKIYOR
EDİS FAN TOKEN ÖN SATIŞA ÇIKIYOR
EDİS FAN TOKEN ÖN SATIŞA ÇIKIYOR

Kripto, token, Edis, NFT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİS FAN TOKEN ÖN SATIŞA ÇIKIYOR - Son Dakika


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