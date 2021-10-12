Edremit'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Barış Güzel idaresindeki 10 AFP 193 kamyonet, Balıkesir- Çanakkale kara yolunun Kavlaklar Mahallesi mevkisinde Ramazan Orhan'ın kullandığı 34 SE 3200 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü Güzel, itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis görevlileri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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