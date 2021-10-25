"Efsaneler" belgeseli, Eskişehir'de - Son Dakika

Türkiye'nin her biri kendi alanında efsane olan ve onların derin hayat tecrübelerinden süzülen bilgeliği konu alan Efsaneler belgeseli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yazar Ayşe Kulin, Sinema Sanatçısı Cüneyt Arkın, Piyano Virtüözleri Güher- Süher Pekinel, Tiyatro Sanatçısı Nevra Serezli, Plastik Cerrahi Profesörü Ömer Özkan, Milli Takımın önceki teknik direktörü Şenol Güneş, Ressam ve Sanat Eğitmeni Süleyman Saim Tekcan'ın hayatlarından kesitleri kapsıyor. İlk kez 16 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen gecede seyirci ile buluşan Efsaneler belgeseli, 24 Ekim Pazar günü de Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

Eskişehir'de gerçekleştirilen gösterime Tuluhan Tekelioğlu, AXA Sigorta Ceosu Yavuz Ölken, Ressam ve Sanat Eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları ve Eskişehirliler katıldı.

Belgesel gösteriminden sonra konuşan Tuluhan Tekelioğlu, "Hayalleriyle bir kenti var eden Yılmaz Büyükerşen keşke Türkiye'yi de baştan yaratsa. Eskişehirliler çok şanslı. Burada olmak çok güzel. Yılmaz Hoca'ma hem belgesel çekimini kabul ettiği için hem de bizleri burada ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. AXA Sigorta Ceosu Yavuz Ölken ve hocaların hocası, ressam ve sanat eğitmenimiz Süleyman Saim Tekcan'a da bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Böyle bir projeye destek olmamak büyük yanlış olurdu" diyerek sözlerine başlayan AXA Sigorta Ceosu Yavuz Ölken, "Mesleğim gereği çok fazla yerde konuşma yaptım. Ancak hayatım boyunca hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Belgeseli altıncı kez izliyorum. İlk defa burada ağladım. Bugün eşim ve çalışma arkadaşlarım ile buradayız. Bizler Eskişehir tutkunlarıyız. Yılda iki hafta sonunu mutlaka Eskişehir'de geçirmek gibi bir ritüelimiz var. Bu ülkenin umudu Eskişehir'i yarattığı için Yılmaz Büyükerşen'e müteşekkirim. Belgeselimizde yer alarak bu ülkenin gençlerine umut verdikleri için tüm ustalarımıza teşekkür ederim. Ayrıca Tuluhan Hanım'a belgeseli yapmak için bize geldiği ve değer ortağı olmamıza vesile olduğu için müteşekkirim" şeklinde konuştu.

Ressam ve Sanat Eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ise konuşmasında, "Tuluhan gerçekten muhteşem bir eser yaratmış. Bu belgeselde oyuncu olarak bulunmaktan büyük gurur duydum. Böyle güzel bir şehri yaratan sevgili hocam Yılmaz Büyükerşen'e büyük saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Belgeseli izlemeye gelen herkese teşekkür eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Sevgili Tuluhan'ı tanıdığım günden beri yaratıcılığına, zekasına ve gazeteciliğine hayranım. Umuyorum ki AXA Sigorta Tuluhan'ı hep desteklesin ve Tuluhan da böyle güzel eserler yaratmaya devam etsin. Bizlerin vakti geldiğinde bu dünyadan ayrılacağız ama bu eserler gelecek kuşaklar için sonsuza dek yaşayacak. Bunu sağlayan AXA Sigortaya ve Tuluhan Tekelioğlu'na çok teşekkür ederim. Gelecek kuşaklara biraz olsun iz bırakabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

Efsaneler belgeseli Eskişehir'den sonra Kasım ayında Ankara Film Festivali'nde Ankaralılar ilebuluşacak.