Ege'de Cumhuriyet Bayramı bir dizi etkinlik ile kutlandı - Son Dakika

Törene; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları, EÜ Senato üyeleri, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Türkiye Cumhuriyeti, ulusumuzun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde imza attığı destansı istiklal mücadelesinin en kıymetli çıktılarındandır.Tüm dünyaya örnek teşkil eden bu eşsiz miras, bugün halk iradesinin, erdemin, hak ve hukukun ardındaki en yüce güç olarak milletimizin omuzlarında yücelmeye devam ediyor. Şüphesiz ki atalarımızın emanet ettiği mirasa her koşulda sahip çıkmak; bu ülkenin tüm vatandaşlarının en asli görevlerindendir. Bilime ve eğitime adanmış olan bizler ise Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını sağlayacak, tarih bilinci yüksek nesiller yetiştirmekle yükümlüyüz. Şanlı mirasımızı güvenle emanet edebileceğimiz genç kuşaklarımızın yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeli; bilime sunduğumuz katkıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına katkı sağlamalıyız" dedi.

Her 29 Ekim'de aynı heyecan ve coşkuyu hissettiklerini söyleyen Rektör Budak, "Burada sizlerle paylaştığımız coşku ve heyecanın, Cumhuriyetimize hayat veren şanlı ruhu yaşatma kararlılığımızın yegâne timsali olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle burada bizlerle olarak milli değer ve kazanımlarımıza bağlılığını ortaya koyan tüm mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve ülkemize, milletimize hizmeti geçenleri rahmet ve şükranla anıyorum. Ege Üniversitesi ailesinin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Çelenk sunma töreninin ardından EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Atatürk'e ve Cumhuriyet'e Dair" konulu konferans verdi. Katılımcılar, MÖTBE sergi alanındaki Hanri Benazus'un "Atatürk ve Modernleşme" fotoğraf sergisini gezerek eserleri incelediler.