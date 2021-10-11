Ege'de Türk kara sularına itilen 213 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ege'de Türk kara sularına itilen 213 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 213 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 213 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Dikili ilçeleri açıklarında da can salı, lastik bot, yelkenli tekne içerisinde geri itilen toplam 135 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 30 kişi kurtarıldı. Ege'de Türk kara sularına itilen toplam 213 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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