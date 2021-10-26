Ege'den "İzinde İz Bırakmak " sergisi - Son Dakika

EÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleşen sergiye, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, Dr. Öğretim Üyesi Emine Halıçınarlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, "Bölümümüz kurulduğu yıldan itibaren 'Cumhuriyet ve Atatürk' günleri kapsamında bu sergileri açıyoruz. Bu sergiler, Atamıza verdiğimiz değer, minnet ve şükran ifadesi aynı zamanda da bu kurumda gençlerimizin gelecekte yaşatacağı ışığında bir sembolü olarak değer taşıyor. Ulu Önder Atatürk'e duyduğumuz sevginin bir karşılığı olarak bu sergileri oluşturuyoruz. Bizim plastik sanatlar alanında vermiş olduğumuz eğitim, portre, portrelerdeki oranlar gibi teknik birçok detayı da özellikle Atatürk portresinde biraz daha özenle biraz daha sevgiyle ve şevkle yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Emine Halıçınarlı ise "Atatürk'le ilgili her yıl geleneksel olarak tekrarladığımız sergimizi geçtiğimiz yıllarda da pandemi şartlarında yarı denetimli yapabildik. Varlığımızın yegâne nedeni olan ve bize varlığımızı sürdürmemiz için oldukça geniş bir perspektif veren Atatürk'ü hem anmak hem de onun mirasına sahip çıkmak ve de ona verdiğimiz değeri bir miktarda olsa hissettirmek amacıyla sergimizi oluşturduk" dedi.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 3. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 26 adet eserin yer aldığı sergi, 12 Kasım tarihine kadar Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak.