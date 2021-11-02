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EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

02.11.2021 03:55

EGE Bölgesi'ndeki şehirlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 17 bin 587 kaçak göçmen, bu yılın ilk 10 aylık döneminde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

EGE Bölgesi'ndeki şehirlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 17 bin 587 kaçak göçmen, bu yılın ilk 10 aylık döneminde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu yayınladı. Rapora göre; bu yılın ilk 10 aylık döneminde, 17 bin 587 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaçak geçişisin en yoğun olduğu zaman ise mart ile eylül ayları arası olarak öne çıktı. Eylül ayında 3 bin 682 geçiş yapılmaya çalışılarak en yüksek rakama ulaşılırken en düşük 391 kişi ile ocak ayı kayıtlara geçti. Geçişler sırasında 8 kaçak göçmenin öldüğü, 78 organizatörün ise yakalandığı belirtildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin ise genellikle İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar, Muğla'nın Marmaris Bodrum, Fethiye ve Datça, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık gibi turistik şehirlerde yoğunlaştığı görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçün engellenmesi için 3 arama kurtarma gemisi, 41 Sahil Güvenlik botunun yaklaşık 3 bin saat seyir yaptığı, 11 helikopterin de görev yaptığı bildirildi.

Raporda ayrıca 2020 yılında düzensiz göç olay sayısının 553 olduğu, 17 bin 950 kaçak göçmenin ve 41 organizatörün yakalandığı, 37 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi.

EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Ege Denizi, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE 10 AYDA 17 BİN 587 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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