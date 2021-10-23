EĞİRDİR'İ GEZEN GAMBİYALILAR ELMA TOPLADI - Son Dakika

EĞİRDİR'İ GEZEN GAMBİYALILAR ELMA TOPLADI

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde '7 renkli göl' olarak bilinen Eğirdir Gölü'nü gezen 250 Gambiyalı, ilk defa elma toplamanın tadını çıkardı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde '7 renkli göl' olarak bilinen Eğirdir Gölü'nü gezen 250 Gambiyalı, ilk defa elma toplamanın tadını çıkardı. Eğirdir ilçesini ziyarete gelen Gambiyalı turist kafilesi Eğirdir Gölü'nde elektrikli tekneyle gezi yaptı. Daha sonra ilç merkezini turlayan kafile, ülkelerine özgü elbiseleriyle dans etti. Neşeli tavırlarıyla dikkati çeken Gambiyalılar, ilçe sakinlerinin ilgi odağı oldu. Kafile daha sonra elma bahçelerini gezdi. Bahçedeki hasada katılan kafile, elma toplayıp, keyifli anlar yaşadı. Ülkelerinde elma yetişmeyen Gambiyalılar, dalından toplayıp, tadına baktıkları elmanın lezzetine hayran kaldı.

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