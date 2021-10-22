Eğitim-Bir-Sen İncesu'da öğretmene şiddeti kınadı - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, İncesu ilçesinde bir öğretmenin veli tarafından tartaklanarak tehdit edilmesini kınadı.

Yavuz Sultan Selim İlkokulu önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Kalkan, eğitimciye şiddete dur demek ve seslerini yetkililere duyurmak için buluştuklarını belirtti.

Öğretmene şiddetin son örneğine İncesu'da şahit olduklarını aktaran Kalkan, "Bir veli elini kolunu sallayarak sınıfa kadar girmiştir. Tüm öğrencilerin içinde bu kendini bilmez veli, öğretmenimize fiziksel şiddet uygulamış, öğretmenimizi güç kullanarak tehdit etmiştir. Bu veli, şiddetini okul dışında da devam ettirmiş, öğretmenimizin aracının önünü kesmiştir. Yine aynı veli, öğretmenimize sözlü saldırıda bulunmuş, öğretmenimizi tehdit etmiştir. 'Bu okulda senin son günlerin' tehdidinde bulunacak kadar canileşen bu kişi bu cesareti nereden bulmaktadır?" diye konuştu.

Kalkan, şiddet mağduru tüm üyelerinin hukuki olarak yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, ilgili tüm kurumları da desteğe çağırdı.

Öte yandan, kadın öğretmen D.S.D'nin, öğrencisinin annesi F.T. tarafından tartaklanıp tehdit edildiği öğrenildi.