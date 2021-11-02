Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istiyor - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Orhan, sendika binasında yaptığı açıklamada, öğretmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir kanunun olmamasının büyük eksiklik olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulmasının artık daha fazla ertelenmemesi gerektiğini savunan Orhan, "Kanaatimizce öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir." dedi.