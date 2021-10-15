Eğitimci ve Yazar Sıtkı ASLANHAN Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu - Son Dakika

TEKNOFEST ve TUBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaların önemine değinen Yazar Sıtkı Aslanhan, düşünen, düşündüğünü faaliyete geçirebilen ve proje yapabilen genç nesillerin bu tür yarışmalar ile etkinliklere mutlaka katılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya ve bazı uygulamaların zararlarından bahseden Yazar Sıtkı Aslanhan, bunun yerine kullanıcıların kişisel gelişim ve akademik başarılarına katkı sunacak uygulamaları kullanmalarını tavsiye etti.

Program, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'ın öğrencilerin sorularını cevaplaması ve imzalı kitaplarını öğretmen ve öğrencilere takdim etmesiyle sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen programın düzenlenmesinde emeği geçen okul idaresine, öğrencilere ve tecrübelerini paylaşan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürü Mesut Çoşkun, Okul Müdürü Mustafa Işık ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.