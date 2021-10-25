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'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı yayınlandı - Son Dakika

'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı yayınlandı

25.10.2021 10:46
'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı yayınlandı

Teyit ve Öğretmen Ağı iş birliğinde yürütülen 'Öğretmenler için eleştirel dijital okuryazarlık' projesi kapsamında hazırlanan el kitabı yayınlandı.

Teyit ve Öğretmen Ağı iş birliğinde yürütülen 'Öğretmenler için eleştirel dijital okuryazarlık' projesi kapsamında hazırlanan el kitabı yayınlandı. Projeyle, çevrim içi dünyada ihtiyaç duyulan teyitçilik ve eleştirel düşünme becerilerinin okullara taşınmasını hedefleniyor. El kitabı, uygulama tarifleri, etkinlik önerileri ve kavram havuzu sunuyor.

'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı, Türkiye'nin 19 farklı ilinden ve birçok farklı branştan 39 öğretmenin katkılarıyla 'Öğretmenler için eleştirel dijital okuryazarlık' projesi kapsamında oluşturuldu. Teyit ve Öğretmen Ağı işbirliğinde ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle yürütülen proje, öğretmenlerin eleştirel dijital okuryazarlık becerilerini güçlendirmeye ve deneyimlerini temel alarak öğretmenlerle birlikte yaratıcı çözümler üretmeye odaklanıyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMA TARİFLERİ, ETKİNLİK ÖNERİLERİ VE KAVRAM HAVUZU

Kitapta, eğitimcilerin alana dair farkındalığını ve ilgisini besleyecek bölümlerin yanı sıra, öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri etkinlik önerilerine de yer verildi. Öğretmen, öğrenci ve veli arasında eleştirel düşünmenin eğitim ortamında da ortak bir değer olması amacıyla uygulama tarifleri veren el kitabı, alana dair bir kavram havuzu da sunuyor. El kitabına Teyit'in Yayınlar ve Öğretmen Ağı'nın Yayınlarımız sayfasından açık ve ücretsiz olarak erişilebiliyor.

DOKUZ AYDA TEYİTÇİLİKTEN DİJİTAL GÜVENLİĞE PEK ÇOK KONU ELE ALINDI

Dokuz ay süren tartışma, buluşma ve atölyelerde bir araya gelen öğretmenler, teyitçilik, medya okuryazarlığı, yankı fanusu, infodemi, komplo teorileri, şehir efsaneleri, sözdebilim, dijitalde araştırma teknikleri, dijital vatandaşlık, eleştirel düşünme ve dijital güvenlik gibi pek çok konuyu gündeme aldı. Projeye katılan Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenler, bu süreçte Teyit ve Öğretmen Ağı'nın kolaylaştırıcılığında meslektaşları, öğrencileri ve velilerine yönelik yaratıcı çözümler geliştirdi.

"ÖĞRETMENLERİN TASARLADIĞI ÇÖZÜMLER BÜYÜK BİR ADIM"

Projeye ilişkin konuşan Teyit'in Eğitim Sorumlusu Kansu Ekin Tanca, öğretmenlerin eleştirel dijital okuryazarlık alanındaki dönüştürücü gücüne vurgu yaparak, "Teyit'te 'şüphe ve merak kası' olarak tariflediğimiz eleştirel düşünme becerilerini, öğretmenlerin içgörüleriyle okullara taşımanın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Teyit olarak her bir teyitçinin değiştirici ve dönüştürücü gücü olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerin tasarladığı çözümler de bu nedenle eğitim paydaşları arasında eleştirel düşünmeyi bir tutuma dönüştürmek için büyük bir adım" dedi.

CANBAZ: ÖĞRETMENLER BU EL KİTABIYLA YANLIŞ BİLGİYE KARŞI HAREKETE GEÇİYOR"

Öğretmen Ağı'nın Ağ Etkileşim Sorumlusu Irmak Akıncı Canbaz ise şunları söyledi:

"Eğitim, her türlü krizden ve belirsizlikten çok çabuk ve büyük ölçekte etkilenen, hassas bir alan. Öğretmen ise bu alanın en önemli dönüştürücü güçlerinden biri. Eğitim ekosisteminde her zaman var olan ve elbette belirsizlik zamanlarında daha da artan bir olgu olan yanlış ve şüpheli bilgiyle mücadelenin en önemli öznesi olan öğretmenler, bu el kitabıyla kendilerini, meslektaşlarını, ebeveynleri ve çocukları yanlış bilgilerden korumak için harekete geçiyor. Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenleri, eğitimin ihtiyaçlarına kaynak oluşturma konusunda bir kez daha büyük bir iş başardı."


'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı yayınlandı
'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı yayınlandı

Heinrich Böll, Öğretmen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Eğitimde eleştirel dijital okuryazarlık: Öğretmenden öğretmene' el kitabı yayınlandı - Son Dakika
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