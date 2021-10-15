EGM'den 'Alkol ve Uyuşturucu Madde' denetimi - Son Dakika

EGM'den 'Alkol ve Uyuşturucu Madde' denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla 8-9 Ekim tarihleri arasında "Alkol ve Uyuşturucu Madde Denetimi" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla 8-9 Ekim tarihleri arasında "Alkol ve Uyuşturucu Madde Denetimi" gerçekleştirildiğini duyurdu. 35 bini aşkın araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 2 bini aşkın kişiye işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı trafikte meydana gelen olumsuz durumların önüne geçip güvenliği sağlamak amacıyla 8-9 Ekim tarihleri arasında "Alkol ve Uyuşturucu Madde" denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Uygulama kapsamında; 35 bin 364 araç ve sürücünün denetlendiği, bin 336 sürücünün alkollü araç kullandığı ve sürücü belgelerinin alındığı, 7 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirtildi. 749 sürücünün ise belgesinin bulunmadığı aktarıldı. - ANKARA

Son Dakika

AK Partili eski vekil "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım

Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım

Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin

Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek