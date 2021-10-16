EGM'den Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili belgesel - Son Dakika

EGM'den Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili belgesel

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü,Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetiyle ile ilgili bir belgesele imza attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetiyle ile ilgili hazırladığı belgeseli paylaştı. Belgeselde afette görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çalışmada, yaşanan sel ve müdahale anlarına ilişkin görüntüler de kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " Sel afeti ile yüreğini ortaya koyarak mücadele eden ve milletimizi bir an olsun yalnız bırakmayanlar anlatıyor" ifadelerine yer verdi.