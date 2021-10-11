Üye Girişi
Eğriboz'u sel vurdu - Son Dakika

Eğriboz'u sel vurdu

11.10.2021 09:42

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi.

Yaklaşık 2 ay boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nı (Evia) bu defa da sel vurdu. Adada etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda evi su basarken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yollar kapandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, suyun çekildiği yerlerde ise geride büyük miktarda çamur kaldı. Aghia Anna, Kotsikia ve Ahladi köyleri selden en çok etkilenen bölgeler olurken, bölge sakinleri daha şiddetli sel baskınları olması durumunda evlerini terk etmek zorunda kalabileceklerinden korkuyor.

Öte yandan, Eğriboz Adası'nda Ağustos ayının başında çıkan yangında yaklaşık 190 bin hektar alan yanmıştı.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu
Eğriboz'u sel vurdu

Yunanistan, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğriboz'u sel vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak 09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Kılıçdaroğlu'nun 09:03 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu 08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı 08:20 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada 07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar 01:30 Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor 23:22 Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 19:53 Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Son Dakika Haberleri
09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
08:21 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
08:19 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Pes dedirten olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki için zorladı Pes dedirten olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki için zorladı         
09:33
Yere düşürdükleri gence acımadan vurdular! Uçan tekmeli kavga kamerada Yere düşürdükleri gence acımadan vurdular! Uçan tekmeli kavga kamerada         
09:17
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti         
08:22
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu         
07:54
Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı         
07:22
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım         
21:44
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 09:47:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eğriboz'u sel vurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement