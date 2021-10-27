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EİB'ten 9 ayda 202 ülke ve bölgeye ihracat - Son Dakika

EİB'ten 9 ayda 202 ülke ve bölgeye ihracat

27.10.2021 10:47
EİB'ten 9 ayda 202 ülke ve bölgeye ihracat

Dijitalleşme, Ar-Ge, sürdürülebilirlik, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejisiyle yıl sonu 15 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önceden ulaşan Ege İhracatçı Birlikleri, Ocak-Eylül döneminde 202 farklı pazara ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Son 12 aylık dönemde yüzde 21 artışla 15 milyar 525 milyon dolar ihracatımız var. Yeni hedefimiz 2021 yılında 16 milyar doları, 2022 yılında ise 18 milyar doları ülkemize kazandırmak. Ocak-Eylül döneminde yüzde 27 artışla 11 milyar 821 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tarım ihracatımız yüzde 10 yükselişle 4 milyar 6 milyon dolara, sanayi ihracatımız yüzde 41 artışla 7 milyar 14 milyon dolara, madencilik sektörümüzün ihracatı da yüzde 18 yükselişle 799 milyon dolara ulaştı. Ocak-Eylül döneminde 202 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. 155 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırdık." dedi.

Avrupa Birliği'ne yüzde 30 artışla 5 milyar 475 milyon dolarlık ihracat

EİB'nin geleneksel ticaret ortağı ve iklim adaleti gündemini belirleyen Avrupa Birliği'ne yüzde 30 artışla 5 milyar 475 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyleyen Eskinazi, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 33 yükselişle 912 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Böylelikle Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 54'e yükseldi. 9 aylık dönemde yüzde 42 ile en fazla artış yaşadığımız Amerika ülkelerine 1 milyar 361 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine ise 1 milyar 227 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hedef pazarlarımız Asya ve Okyanusya ülkelerine 2021 yılında da ihracat payımızı yüzde 39 ilerlemeyle 903 milyon dolara taşıdık."

Trans-Pasifik'te yeni ticari ittifaklar

Jak Eskinazi, 15 Asya Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP ile ilk kez bir ticaret bloğunun içinde yer alan ve kısa süre önce AB tarafıyla uzlaştığı yatırım anlaşmasıyla elini iyice güçlendiren Çin'in yeni hamlesine dikkat çekiyor.

"Çin, geçtiğimiz günlerde 11 Asya Pasifik ülkesinin yer aldığı Trans Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması'na (CPTPP) katılmak için başvurarak ekonomisini destekleyici büyük bir adım attı. Dünya ekonomisinin altyapısını değiştiren, çok taraflılığı ve serbest ticareti önceleyen bu gelişmeler paralelinde yeni stratejiler belirmemiz gerekiyor. EİB olarak Uzak Doğu ülkeleriyle ihracatımız incelendiğinde; Çin'e Ocak-Eylül döneminde yüzde 2,5, Güney Kore'ye yüzde 107, Hong Kong'a yüzde 140, Tayvan'a yüzde 90 artışlar yaşadık."

EİB, Asya Pasifik'te ağırlığını artırıyor

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Güney Asya'da ihracatını Hindistan'a yüzde 21, Pakistan'a yüzde 233, Bangladeş'e yüzde 62, Sri Lanka'ya yüzde 47, Afganistan'a yüzde 14 büyüttüğüne değinen Eskinazi, "Asya Pasifik bölgesinde ise ihracatımız Malezya'ya yüzde 81, Singapur'a yüzde 70, Tayland'a yüzde 45, Vietnam'a yüzde 192 arttı. Afrika ülkelerine ise yüzde 20 yükselişle 894 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 32 yükselişle 646 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri'ne yüzde 23 artışla 167 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

EİB verilerine göre; Ocak-Eylül döneminde Almanya'ya yüzde 24 artışla 1 milyar 291 milyon dolar, ABD'ye yüzde 37 artışla 944 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 36 yükselişle 777 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 45 artışla 736 milyon dolar, İspanya'ya yüzde 33 artışla 644 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 27 artışla 494 milyon dolar, Hollanda'ya yüzde 4 artışla 481 milyon dolar, Rusya'ya yüzde 32 artışla 331 milyon dolar, Belçika'ya yüzde 48 artışla 305 milyon dolar, İsrail'e yüzde 25 artışla 300 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EİB'ten 9 ayda 202 ülke ve bölgeye ihracat - Son Dakika


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SON DAKİKA: EİB'ten 9 ayda 202 ülke ve bölgeye ihracat - Son Dakika
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