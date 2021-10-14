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Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü - Son Dakika

Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

14.10.2021 14:44

BAŞAKŞEHİR'de Ömer Sedat Çuğunlular (47) eşine şiddet uyguladığı sırada üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

BAŞAKŞEHİR'de Ömer Sedat Çuğunlular (47) eşine şiddet uyguladığı sırada üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Babasını öldüren B. Çuğunlular silahla birlikte karakola giderek teslim oldu.

Olay Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde 12 Ekim Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plastik işi ile uğraşan  Ömer Sedat Çuğunlular (47) eşi E. Çuğunlular ile tartışma yaşadı.  Öfkeli adam eşini darp etmeye başlayınca sesleri duyan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi B. Çuğunlular odaya geldi. Annesini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir türlü babası sakinleşmeyince evde bulunan tabancayla ateş etti.  Tabancadan çıkan kurşun baba Ömer Sedat Çuğunlular'ın  başına isabet etti, baba olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi genç ise olaydan sonra silahla birlikte  karakola giderek polise teslim oldu.

"AYIRMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Karakola giderek polis ekiplerine teslim olan B. Çuğunlular emniyetteki ifadesinde "Babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini ama başarısız olduğunu, evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.  Annesi E. Çuğunlular ise ifadesinde eşinin evde uyuşturucu kullandığını ve sonra kendisine şiddet uyguladığını, oğlunun ise babasını engellemek isterken ateş ettiğini belirtti.

"6 EL SİLAH SIKILDI DİYE ÖĞRENDİK"

Olayı anlatan Bilal Çetinkaya isimli site sakini "Polisler vardı geldiğimde savcı falan geldi sabahta adli tıp aracıyla götürdüler. Tanımıyorum kendilerini" şeklinde konuştu.  Yan binada oturan bir kişi de "Tam olarak kimse ne olduğunu bilmiyor. Benim tahminin madde bağımlısı olabilir. Başka türlü bir insan babasını vurabilir mi? Mümkün mü? Sima olarak tanıyordum hepsini. Silah sesini duymadık. alt komşusu da duymamış. 6 el silah sıkıldı diye öğrendik" derken bir başka site sakini ise olayı sonradan duyduklarını belirterek, " Oğlu babasını vurmuş diye duyduk. Çok sakin çok iyi bir aile olduklarını söylediler. Şaşırdık, çokta üzüldük" dedi.


- İstanbul
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Başakşehir, Üniversite, Silah, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü - Son Dakika


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