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(Ek bilgiyle) ZARFTAN TACİZ ÇIKTI - Son Dakika

(Ek bilgiyle) ZARFTAN TACİZ ÇIKTI

10.10.2021 15:39
(Ek bilgiyle) ZARFTAN TACİZ ÇIKTI

MALTEPE'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan kişi iddialara göre market çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not yolladı.

MALTEPE'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan kişi iddialara göre market çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not yolladı. Şüpheli yaklaşık 15 gün sonra geldiği markette çalışanlar tarafından dayak atıldıktan sonra polise teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu. Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darp ederek market deposuna kilitledi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin polis tarafından marketten çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin marketten çıkışı (cep telefonu kamerası) -Sokaktan görüntü -Karakoldan görüntü -Muhabir anons(Gamze ŞiMŞEK)


matematik, Maltepe, Market, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgiyle) ZARFTAN TACİZ ÇIKTI - Son Dakika


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