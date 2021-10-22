Kadıköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

KADIKÖY'de değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, stad çevresinde park için yanaşan araçların yanına gelerek park ücreti adı altında para isteyen değnekçilerin olduğu tespit edildi. S.Ç. ve F.Ç. isimli değnekçiler polis tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelilerin sürücülerden para aldığı anlar bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı.

- İstanbul