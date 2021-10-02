Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK genel müdürünün görevden alındığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı iddiaları ile ilgili şu anda kamuoyuyla paylaşılacak netleşmiş bir durum olmadığını söyledi.

İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'le yenilenen Maçka Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan İmamoğlu, Maçka Parkı'nın, İstanbul'un merkezindeki önemli parklardan biri olduğunu söyledi.

Parkın yeni halinin İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, İstanbulluları parka davet etti.

Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, son günlerde zarar ettiği iddialarıyla gündeme gelen İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alınıp alınmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok."

İmamoğlu, Murat Çakır'ın şu anda görevinin başında mı yoksa yıllık izinde mi olduğu yönündeki soru üzerine ise yıllık izinde olup olmadığını o kadar takip edemediğini belirtti.

İSPARK'ın zarar ettiği iddialarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Şirketin zarar etmesiyle ilgili hususun doğru olmadığını kamuoyuyla paylaştık." ifadelerini kullandı.