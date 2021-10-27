Ekvador'da ekonomik politikaları protesto eden 37 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekvador'da Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun tutucu ekonomik politikalarının protesto edildiği gösteride 37 kişi tutuklandı.

Ekvador'da toplanan yüzlerce kişi, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun tutucu politikalarını protesto etmek için dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Bazı yolları trafiğe kapatan göstericiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etti. Savunma Bakanı Luis Hernandez, 5 polisin ve 2 ordu mensubunun protestolar esnasında yaralandığını, 37 kişinin de yolları trafiğe kapattığı için tutuklandığını açıkladı.

Ekvador İçişleri Bakanı Alexandra Vela ise, hükümetin her zaman iletişime açık olduğunu söyledi.

Protestolara katılan 55 yaşındaki üniversite profesörü Victor Sanchez, alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirterek, işçilerin ve orta sınıfın buhrandan çok etkilendiğini söyledi.

Mayıs ayında göreve başlayan eski bankacı Lasso, yerli ve diğer kuruluşların baskısıyla uluslararası maliyetlerle uyumlu olması amacıyla benzin ücretlerinde planlanan kademeli artışları geçen hafta rafa kaldırırken, akaryakıt fiyatlarında artış yapmak yerine bir galonu 2 buçuk dolara ve bir galon dizeli de 1,90 dolara sabitledi. Fakat sendikalar ve diğer gruplar, Lasso'nun fiyatları daha düşük oranlara sabitlenmesini ve korona virüs nedeniyle zarar gören bazı sektörleri de muaf tutmasını istedi. Akaryakıt fiyatlarının Mayıs 2020'de Lasso gelmeden önce görevde bulunan eski Devlet Başkanı Lenin Moreno zamanında yükselmeye başladığı belirtildi. - QUITO