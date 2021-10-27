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Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıktı - Son Dakika

Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıktı

27.10.2021 03:43
Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle 18 kişi gözaltına alındı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle 18 kişi gözaltına alındı.

Başkent Quito'nun hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkezinde toplanan yüzlerce gösterici, Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümetinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

El Ejido Parkı'ndan Santo Domingo Meydanı'na yürüyen sendika temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, hükümetin planladığı ekonomik reformlara karşı çıkacaklarını bildirdi.

Devlet Başkanlığı Sarayı civarında yoğun önlemler alan polis ve ordu güçleri, güvenlik bariyerini devirmeye çalışan eylemcilere gaz bombası ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.

Öte yandan ülkenin diğer kentlerinde de ana yolları trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Hükümet Sözcüsü Carlos Jijon, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Ekvador, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıktı - Son Dakika


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