"El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi öğrencilere anlatıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında, zararlı alışkanlık ve oluşumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje kapsamında, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu işbirliği ile okula stant kuruldu.

Stantta İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntem ve süreçleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımına karşı alınması gereken tedbirler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları ile toplum destekli polislik hizmetleri hakkında, Kastamonu ve Tosya'daki sosyal ve kültürel dinamikler ile ilgili bilgiler verilerek, her durumda polisle irtibata geçebilecekleri hatırlatıldı.

Öğrencilere konuyla ilgili broşürler verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.