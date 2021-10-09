İSTANBUL-El Emeği Festivali 150 kadının tasarımlarını buluşturdu - Son Dakika

İstanbul Bahçelievler'de başlatılan El Emeği Festivali, 150 kadının el emeği ürünlerini bir araya getirdi. Kadınlar, Yenibosna Kuleli Parkı'nda oluşturulan alanda tasarımlarını satışa sunma fırsatı buldu. Sergiyle katılımcıların aile bütçesine katkı sunması amaçlanıyor.

Bahçelievler Belediyesi istihdam oluşturmak ve ilçede bulunan kadınlara katkı sağlamak için Yenibosna Kuleli Parkı'nda El Emeği Festivalini başlattı. İnternetten yapılan başvuruların ardından 80 stantta yaklaşık 150 kadın tezgah açtı. 16 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek sergide kadınlar, yapmış oldukları el emeklerini açtıkları stantlarda satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

"KADINLARIN SOSYAL HAYATTA OLMALARINI İSTİYORUZ"

Festivalin açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Kadınlar evlerine destek sağlarsa ve harçlıkları olursa inanın evde çok daha rahat edecek, özgüvenleri artacak. Biz kadınların evlerden dışarıya çıkıp sosyal hayatta olmalarını istiyoruz. Lütfen özellikle kız çocukları okusun. Okuyarak iyi bir meslekleri olacak. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak yaklaşık 2.5 yıldır sizlerin hizmetindeyiz. Yaptığımız çalışmaların tek amacı sizlere iyi hizmet vermek. Daha mutlu ve güzel, barışçıl bir ortam sağlamak? dedi.

"BU ALANLARDA GÜZEL SATIŞLAR YAPIYORUZ"

Kendi tasarladığı el örgüsü çantalar ile festivale katılan Aynur Durmuş, "Ben tasarımcıyım, ancak 2 yıldır çalışmıyorum. Hobi olarak tasarıma başladım sonrasında da sevdim. Sağ olsun belediye başkanımız da bize böyle imkanlar sundu. İnşallah daha da kalıcı bir yer olur, bunu çok istiyoruz. Haftanın belirli günleri ürünlerimizi sergileyeceğimiz bir yer olursa çok seviniriz. Bu alanlarda güzel satışlar yapıyoruz? dedi.

'BÖYLE BİR FIRSATLA KENDİM İÇİN 3-5 KURUŞ KAZANIYORUM'

Akşamları evde televizyon izlerken ürünlerini tasarladığını belirten Neriman Ural, 'İlk defa böyle bir etkinlik içinde yer aldım ama çok memnunum. En azından evde yaptığım el işi ürünleri burada değerlendirebiliyor ve paraya çevirebiliyorum. Ev hanımı olduğum için sigortam yok ve eşime bağımlı kalıyorum. Ama böyle bir fırsatla kendim için 3-5 kuruş kazanıyorum. Bebek yelekleri danteller, kazaklar, şapkalar, atkılar hepsi var. Akşamları evde televizyon izlerken yaptığım ürünleri satışa sundum' diye konuştu.

Amigurumi bebekler yapan bir diğer tasarımcı kadın ise 'Bunları evde üretiyorum. Bir hobi olarak başladım ve şu anda harçlığımı çıkarıyorum. Başkanımız da seçimden önce bize böyle bir söz vermişti ve bunu gerçekleştirdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçileri buraya bekliyoruz, kadın el emeği festivaline destek olsunlar. Ürünlerimizi gayet de uygun fiyatlara veriyoruz' ifadelerini kullandı.

"FESTİVAL SAYESİNDE KADINLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPIYORUZ"

Yeni yıl için hazırladığı ürünlerle dikkat çeken Reyhan Çetinyürek ise şunları söyledi:

"El yapımı ahşap boyama yapıyoruz. Onun dışında dekoratif ev ürünlerimiz var. Burada satışa sunulan ürünlerin tamamı el emeği, göz nuru. Belediyemiz çok güzel bir festival düzenledi. Her şey düşünülmüş. Belediyemiz ve kadın meclisimize çok teşekkür ederiz. Bu tür işleri yapan diğer arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Birbirimizle fikir alışverişimiz oluyor. Muhteşem güzel şeyler yaşıyoruz."