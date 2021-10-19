EL FRENİ ÇEKİLMEDİĞİ İÇİN HAREKET EDEN ARACI DURDURUP, OLASI FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kargo çalışanının el frenini çekmeyi unuttuğu kapalı kasa minibüs, geri geri giderek seyir halindeki araçların ortasına daldı. Cadde esnafından Bilal Elmas (34), araca binip el frenini çekerek durdurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede zeytinyağı işletmesi bulunan Bilal Elmas'a, sattığı ürünleri müşterilerine göndermek üzere bir firmaya ait kargo çalışanı geldi. Elmas'ın iş yerinin önüne kapalı kasa minibüsünü park edip, el frenini çekmeyi unutan kargo çalışanı, ürünleri teslim almak için içeri girdi. Elmas ve kargo çalışanı sohbet ederken minibüs geriye doğru hareket etti. Durumu fark eden Elmas ve kargo çalışanı araca doğru koştu. Elmas, aracın içine atlayarak, el frenini çekip durdurdu. Bu sırada aracın arkasından traktör ve motosikletin geçtiği görülürken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÇOK KORKTUM'

Sürücüsüz bir şekilde aracın geri geri gittiğini fark ettiğinde büyük bir tedirginlik yaşadığını dile getiren Bilal Elmas, "E-ticaret yaptığımız için kargo elemanı ürünleri almak için iş yerime geldi. Bir aracın caddede geri geri gittiğini gördüm. Önce aracın içinde birinin olduğunu ve park ettiğini zannettim. Dikkatli baktığımda şoförün olmadığını gördüm. Kapıdan hızla çıktım önce yukarıdan gelen aracı durdurdum sonra sürücüsüz bir şekilde geriye giden aracın içine atlayıp el frenini çektim. O sırada geri geri giden aracın arkasında hem traktör hem de motosiklet vardı. Aynı zamanda diğer şeritten bir araç geliyordu. Tüm bunlara rağmen kaza olmadan aracı durdurabildik. İnsan ya da bisikletli bir çocuk denk gelirse diye çok korktum. En çok korktuğum bu oldu. 5-10 saniye daha geç kalsaydık büyük bir kaza yaşanabilirdi" diye konuştu.