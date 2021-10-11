Elazığ Belediyesi Voleybol Takımı Keban'ı ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ Belediyesi Voleybol Takımı Keban'ı ziyaret etti

Kadınlar Voleybol 2. Ligi ekibi Elazığ Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Keban ilçesini gezdi.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi ekibi Elazığ Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Keban ilçesini gezdi. İlçenin tarihi mekanlarını ziyaret eden takım adına açıklama yapan Elazığ Belediyesi Kadın Voleybol takımı İdari Koordinatörü Ahmet Bayır, sezon hazırlıklarına 45 gündür başladıklarını söyledi. Bu kapsamda Keban'a oyuncuların stres atması için gezi düzenlediklerini ifade eden Bayır, "Bizlere bu imkanı veren Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'na teşekkür ederiz." dedi.

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