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Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi

30.10.2021 13:20

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 120 sporcunun katılımıyla bugün başladı.

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 120 sporcunun katılımıyla bugün başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi. Elazığ Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 3 kategoriden 120 sporcu katıldı. 2 gün boyunca devam edecek turnuva sonunda derece elde eden sporcular, kupa ve madalyayla ödüllendirilecek. Müsabakaların daha önce online devam ettiği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvası'nın da sezonun ilk yüz yüze turnuvası olduğu bildirildi.

Turnuva hakkında bilgi veren TSF Elazığ Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, "Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvamızı gerçekleştirmek için toplandık. Turnuvalarımızı biz Elazığ'da pandemi sürecinde online bir şekilde devam ettirdik. Bu sezon için başlattığımız ilk yüz yüze turnuvamız. 2 gün boyunca devam edecek turnuvamız 3 kategoride gerçekleştirilecek. Açık kategorimiz, 14 ve 10 yaş altı kategorilerinde yarışan sporcularımız 2 gün boyunca ter dökecekler. Derece elde eden sporcularımız da kupa ve madalyayla ödüllendirilecek. Turnuvamıza güzel ilgi olduğunu düşünüyorum. İl dışından da katılımların olması bizi ayrıca mutlu etti. Zaten ilimizin turnuva kalitesi, hakemlerimizin gücü bölgede oldukça biliniyor. İl dışından da katılımlar bizi oldukça mutlu ediyor. Amacımız çok büyük turnuvalara imza atarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımız da ellerinden geldiğince güzel caba göstererek farklı turnuvalarda ulusal ve uluslararası alanlarda bu amacımızı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hepimizin gayesi çok güzel turnuvalarla güzel işler çıkarmak" diye konuştu.

Turnuvada mücadele ettiği için heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Fethi Özdemir, " 6 yaşımdan beri satrançla uğraşıyorum. Hedefim turnuvada ilk 3'e girmek. Önceden de satranç kurslarına gittim, çalıştım. Daha önceleri online çalışıyordum. Yüz yüze de çalıştım "dedi.

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi
Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi
Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi
Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi

Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, Cumhuriyet, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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