Üye Girişi
Elazığ'da 365 depremzede daha evlerine kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da 365 depremzede daha evlerine kavuştu

07.10.2021 22:37

Elazığ'da 365 depremzede daha evlerine kavuştu Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası köylerde yapımına başlanan konutlar tamamlandı.

Elazığ'da 365 depremzede daha evlerine kavuştu

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası köylerde yapımına başlanan konutlar tamamlandı. Toplam 9 farklı noktada hak sahibi olan 365 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu.

Elazığ'da deprem sonrasında yapımına başlanan tamamlandıkça da teslim edilen 365 konutun kura çekimi ile hak sahipleri belirlendi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. TOKİ tarafından kırsal alan ve kentsel dönüşüm alanlarında yapımına başlanan Değirmenönü, Koçkale, Korucu, İçme-1, İçme-2, Kumla, Sarıkamış, Yolüstü ve Konakalmaz köylerinde de konutlar tamamlandı. Hak sahibi olan ve jeolojik,

inşaat, kadastral bakımdan yerleri uygun olmayanlar için yapılan afet konutlarına yer seçimi yapılan 365 hak sahibinin kura çekimi bugün yapıldı. 9 farklı farklı noktada hak sahibi olan 365 depremzede için yapılan kura çekimi AFAD binası toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Dr. Ömer Toraman'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Kura çekilişi açılışında konuşan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Malum olduğu üzere geçirmiş olduğu depremler sonrası iyileştirme faaliyetleri için devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Bu çerçevede hayatın tekrar normale dönmesi için vatandaşlarımızın ve tekrar konutlara kazandırılması için geceli gündüzlü bakanlarımızın nezaretinde bütün kurum ve kuruluşlar yoğun bir gayret gösteriyorlar. Kademeli olarak da hak sahibi vatandaşlarımıza noterimiz kura çekmek suretiyle kuralarını belirliyorlar. Bugün de inşallah 489 konut için noterimiz tarafından kura çekimi yapılacak. Bunların 365 tanesi kentsel alanda ki konutlar 124 tanesi de kırsal alandaki konutları kapsıyor" dedi.

Kırsal alanı önemsediklerini vurgulayan Vali Toraman, "Çünkü bu 124 konut 8 köyümüzde şuan da vatandaşlarımızca bekleniyor. Köylerimizde de inşallah vatandaşlarımız kuralarını noterimizin elinden çekmiş olacaklar. Bugün yine kura çekimi içerisinde daha önce kurası çekilmiş bir kısım vatandaşlarımızın yeni kurası çeşitli sebeplerle yeniden kura çekilecek. Bu sebeple 32 vatandaşımız da nihai olarak konutlarını belirlemiş olacaklar. Deprem sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında işlemlerin süratlenmesi ve hızlanması için AFAD Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve bizzat bakanımızın nezaretinde çok yoğun mesai harcıyor. Hakeza Çevre ve Şehircilik Bakanımız bizzat ilgili birimleri TOKİ vasıtasıyla yakından takip ediyor. Bize düşende burada kanun ve mevzuat çerçevesinde diyalogla vatandaşlarımızın beklentilerini çok süratli karşılamak ve hızlı hareket etmektir. Vatandaşlarımızın memnuniyetini elde edebilmek için yoğun bir mesai harcayacağız" diye konuştu.

Deprem, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 365 depremzede daha evlerine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika

Okulda öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı 23:10 Okulda öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu 23:01 Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı 21:51 Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert 21:39 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "iktidar" yanıtı: Maalesef bunu da demişsin Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi 21:22 Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu 18:58 Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu         
23:10
Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı         
23:07
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi         
21:44
Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı         
21:31
Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar         
20:25
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar         
17:54
İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu         
16:29
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor         
09:35
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 23:48:01. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 365 depremzede daha evlerine kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement