Üye Girişi
Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

01.11.2021 17:51
Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da, daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabalar arasında çıkan silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da, daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabalar arasında çıkan silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akrabalarının Aksaray Mahallesi'ndeki evine giden bir grup ile evdekiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Av tüfeği ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, 1 kişi vücuduna isabet eden saçmalarla, 2 kişi de kesici aletle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray, Elazığ, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar 17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar Survivor Damla aşk sarhoşu! Ünlü oyuncu ile samimi bir şekilde görüntülendi 17:28 Survivor Damla aşk sarhoşu! Ünlü oyuncu ile samimi bir şekilde görüntülendi
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş 16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler 16:36 Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı 15:44 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı

Son Dakika Haberleri
17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış
17:35 Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı
17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
17:06 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş
16:55 Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı
16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı
16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı         
18:05
Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı         
17:35
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:49
"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir         
16:13
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 18:10:07. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement