ELAZIĞ'DA CUMA NAMAZI SONRASI YAĞMUR DUASI YAPILDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur duası etti.

Elazığ'da, kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'de cuma namazı sonrasında cami imamı Hacettin Yılmaz tarafından yapılan duaya çok sayıda vatandaş katıldı. Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Ülkemizde olduğu gibi Elazığ'da da kuraklık biraz daha fazla. Bu kuraklığa rabbim rahmetini eksik etmesin diye, karını, yağmurunu bol versin istiyoruz. Çünkü bu sene çiftçilerimiz verim alamadı. Bunun yanı sıra barajlarımız boş. Biz de dedik ki, bir yağmur duasına çıkalım. Gelen tüm cemaatten, protokolden, muhtar arkadaşlardan ve duayı yapan hocamızdan Allah razı olsun. İnşallah Rabbim rahmetini, bereketini esirgemez diye düşünüyorum" dedi.