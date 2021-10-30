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Elazığ'da 'En İyi Narkotik Anne' projesi - Son Dakika

Elazığ'da 'En İyi Narkotik Anne' projesi

30.10.2021 12:04
Elazığ'da 'En İyi Narkotik Anne' projesi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, KADES ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi düzenlendi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak KADES ve proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'En İyi Narkotik Anne' projesi
Elazığ'da 'En İyi Narkotik Anne' projesi
Elazığ'da 'En İyi Narkotik Anne' projesi

Narkotik, Jandarma, Elazığ, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'En İyi Narkotik Anne' projesi - Son Dakika


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