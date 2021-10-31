ELAZIĞ'DA KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Kızılay haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından konuşan Kızılay Elazığ Şubesi Başkanı Rahman Kızılkaya, "153 yıllık bu iyilik çınarı ızdırapları dindirmek için mücadele etmekte. Bu mücadelesini daha ileriye taşımak, Kızılay'ımızı çocuklarımıza, gençlerimize ve toplumumuza tanıtmak için faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

153 yıl önce kurulan Türk Kızılayı'nın 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle tüm Türkiye'de başta olmak üzere Elazığ'da da saat 14.00'te eş zamanlı olarak yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Kızılay Elazığ Şubesi Başkanı Rahman Kızılkaya, Kızılay çalışanları, gönüllüleri ve bağışçıları katıldı. İzzetpaşa Camii önünde başlayan yürüyüş Gazi Caddesi'nden devam ederek Öğretmenevi önünde son buldu. Yapılan yürüyüşle Kızılay'ın çocuklara, gençlere ve topluma tanıtılması hedefleniyor.

'IZDIRAPLARI DİNDİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Elazığ Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"29 Ekim-4 Kasım arası kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle tüm Türkiye'de 31 Ekim saat 14.00'te eş zamanlı olarak Kızılay Haftasına yönelik yürüyüş düzenlendi. Biz de Elazığ Kızılay şubesi olarak çalışan arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla birlikte Türk Kızılay'ını çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmak amaçlı bir yürüyüş düzenledik. 153 yıllık bu iyilik çınarı her nerede olursa olsun ızdırapları dindirmek için mücadele etmekte. Bu mücadelesini 153 yıl daha ileriye taşımak için Kızılay'ımızı çocuklarımıza, gençlerimize ve toplumumuza tanıtmak için bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, toplumun her kesiminden de Kızılay'a destek olmalarını, Kızılaycılık faaliyetlerine destek olmalarını, çocuklara ve gençlere Kızılaycılığı aşılamalarını rica ediyoruz."