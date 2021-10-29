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Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ

29.10.2021 22:11
Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika gündem haberi... ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmek isteyen iki kişi, minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmek isteyen iki kişi, minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. K.Y. yönetimindeki 23 AAS 664 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akpınar ve Kökercün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü K.Y. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ

Minibüs, Elazığ, Bingöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ELAZIĞ'DA, MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 2 KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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