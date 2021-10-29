Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Akpınar ve Kökercün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ- Bingöl kara yolunun Elmapınarı köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün'e, K.Y. idaresindeki 23 AAS 664 plakalı minibüs çarptı.

Elazığ 'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

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