Elazığ'da ot yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Elazığ'da, henüz bilinmeyen bir nedenle kurumuş otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeye bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ