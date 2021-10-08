Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 6 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 6 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, bıldırcın sesi çıkaran 2 adet cihaza ve 100 metrelik ağa el konuldu.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avlaklarda kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin il ve ilçe genelinde yaptığı denetimlerde 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı olarak avcılık yapan 6 şahsa idari işlemler başlattı. Aynı zamanda bıldırcın sesi çıkaran 2 adet cihaza ve avcılıkta kullanılması yasak olan faili meçhul 100 metrelik ağa el konuldu.

Av koruma ve kontroller çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ